В Карпатах стартував Чемпіонат України з біатлону без глядачів, є перші переможці

На Прикарпатті, на території ГК «Буковель», стартував Чемпіонат України з біатлону. Першу гонку виграв Артем Тищенко.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі ГК «Буковель».

«В Буковелі стартував Чемпіонат України з біатлону. В нас вже є перший переможець! Першу гонку Чемпіонату України з біатлону виграв Артем Тищенко - він став чемпіоном у чоловічому спринті. 26-річний біатлоніст - один з двох учасників змагань, який закрив усі мішені», - повідомили в пресслужбі ГК «Буковель».

За їхньою інформацією, у чоловічому спринті змагався 51 учасник. Друге і третє місце відповідно здобули Тарас Лесюк та Денис Насико. Загалом, на перший Чемпіонат України з біатлону, який триватиме до 27 грудня, приїхали близько сотні спортсменів з 9 регіонів України. Змагання проходять без глядачів через карантинні обмеження.

«Змагання відбуваються на новому біатлонному комплексі, який наразі перебуває у стані будівництва. Цьогоріч вдалося побудувати трасу, довжиною 4 кілометри, два перехідних мости та місця для стрільбищ. На черзі – зведення інфраструктури, встановлення освітлення та будівництво трибун», - зазначили у пресслужбі.

Буковель — найбільший гірськолижний курорт України, частка якого (підйомники, готелі, земля) належить державі. Розташований неподалік від села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря. Найвища точка курорту — г. Довга — 1372 м. Зимовий сезон може тривати з листопада до квітня.

Восени 2015 року Буковель вперше став місцем проведення найвисокогірніших змагань із тріатлону.