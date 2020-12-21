НХЛ остаточно сформувала склад дивізіонів на новий сезон

Північноамериканська Національна хокейна ліга остаточно сформувала склад дивізіонів на сезон 2021 року.

Старт нового сезону НХЛ відбудеться 13 січня, повідомляє офіційний сайт ліги.

"У регулярному чемпіонаті НХЛ 31 команда розподілена за чотирма дивізіонах, причому один з них представлять сімома клубами з Канади. Кожна з команд проведе по 56 матчів і гратиме лише проти представників свого дивізіону. У плей-офф Кубка Стенлі вийдуть по чотири кращі команди. У двох перших раундах клуби гратимуть проти суперників зі свого дивізіону (перше місце проти четвертого, друге проти третього). Чотири команди, які вийдуть до півфіналів Кубка Стенлі, отримають номери посіву виходячи з очок, набраних у регулярному сезоні: перший номер зіграє з четвертим, другий з третім", - зазначається у повідомленні.



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Склад дивізіонів НХЛ:

східний дивізіон - "Бостон Брюїнз", Баффало Сейбрз, "Нью-Джерсі Девілз", Нью-Йорк Айлендерз, "Нью-Йорк Рейнджерз", "Філадельфія Флайєрз", Піттсбург Пінгвінз", "Вашингтон Кепіталз ";

центральний дивізіон - "Кароліна Харрікейнз", "Чикаго Блекхоукс", "Коламбус Блю Джекетс", "Даллас Старз", "Детройт Ред Вінгс", "Флорида Пентерз", Нешвілл Предаторз "," Тампа-Бей Лайтнінг ";

західний дивізіон - "Анахайм Дакс", "Арізона Койотіс", "Колорадо Евеланш", "Лос-Анджелес Кінгз", "Міннесота Вайлд", "Сан-Хосе Шаркс", "Сент-Луїс Блюз", "Вегас Голден Найтс";

північний дивізіон - "Калгарі Флеймз", "Едмонтон Ойлерз", "Монреаль Канадієнз", "Оттава Сенаторз", "Торонто Мейпл Ліфс", "Ванкувер Кенакс", "Вінніпег Джетс".

Фото: nhl.com.