У новому сезоні команди НХЛ повернуться на домашні арени

У новому сезоні команди північноамериканської Національної хокейної ліги зможуть грати на своїх домашніх аренах.

Проте, існує велика ймовірність, що матчі проходитимуть за порожніх трибун, повідомляє Colorado Hockey Now.

"Керівництво НХЛ близьке до остаточного рішення з приводу відмови від "вузлових міст". Щоправда, скоріш за все, матчі проходитимуть лише всередині дивізіонів, які сформують за географічним принципом через неможливість перетину кордону Канади та США", - зазначається у повідомленні.

Старт нового сезону НХЛ запланований на 13 січня.

Фото: coloradohockeynow.com.