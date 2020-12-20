Кубок світу з біатлону: Пайффер виграв масстарт в Гохфільцені, Підручний - 24-й

У Гохфільцені (Австрія) завершився передостанній старт четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/21.

Чоловічу гонку з масовим стартом на 15 км з чотирма вогневими рубежами виграв німець Арнд Пайффер, який з чистою стрільбою подолав дистанцію за 35 хвилин 53,3 секунди, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" дісталося шведу Мартіну Понсілуомі (1 штрафне коло) з відставанням від лідера 1,3 секунди секунди, "бронзу" здобув норвежець Тар'єй Бьо (1 промах) - 9,3 секунди відставання.

Єдиний представник України Дмитро Підручний з чотирма промахами посів 24-е місце (1 хвилина 53,1 секунди відставання).

Загалом на старт вийшли 30 біатлоністів.

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У жіночому масстарті, який почнеться о 15.25 за київським часом, візьме участь українка Дар'я Блашко.

Наступні два етапи Кубка світу з біатлону відбудуться в Обергофі (Німеччина) 7-10 і 13-17 січня.

На фото: Арнд Пайффер (Getty Images).