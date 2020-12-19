Тренер «Вереса» Вірт: Кубковий матч із "Зорею" можемо зіграти у Львові

За результатами жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка України з футболу першоліговий клуб "Верес" (Рівне) з’ясовуватиме стосунки з представником еліти луганською "Зорею".

Главний тренер рівненської команди Юрій Вірт відзначив високий клас суперників, повідомляє пресслужба УАФ.

"Підсумки жеребкування мене не дуже порадували, - сказав Вірт. - "Зоря" за рівнем підготовки не поступається грандам українського футболу - "Динамо" та "Шахтарю". Підопічні Віктора Скрипника небезпечні тим, що роблять ставку на гостроатакувальний, комбінаційний футбол. І коли потрапляєш під їхній прес, дуже складно уникнути неприємностей. Але про якісь панічні настрої у наших футболістів не може бути й мови, тим паче, що ще є вдосталь часу, аби у всеозброєнні підійти до протистояння. Нині важливо добре відпочити після виснажливої першої частини сезону, а потім, із середини січня, якісно готуватися до нових випробувань, подбавши про належну доукомплектацію. Що ж до місця поєдинку із "Зорею", то на стадіоні в Млинові, де немає підігріву, ми точно не зіграємо. Найвірогідніше, доведеться приймати луганців у Львові. Утім, у цьому питанні ще є час для маневру".

Як повідомляв Укрінформ, базовий день матчів 1/4 фіналу Кубка України - 3 березня 2021 року.

Фото: veres.rv.ua.