Parimatch підготував подарунок для фанатів спорту

Parimatch підготував подарунок для фанатів спорту

Укрінформ
Новорічний сюрприз від Parimatch. Розпродаж мерча зарядженого на перемогу.

Справжній подарунок для фанатів спорту напередодні новорічних свят приготував інтернет-магазин PM Store.

Нову колекцію якісного та яскравого спортивного і кежуал-одягу можна буде придбати зі знижкою. Акція буде діяти на сайті pmstore.com з 15 грудня 2020 по 15 січня 2021 року.

PM Store - перший офіційний магазин бренду Parimatch, що надає широкий асортимент функціонального і якісного одягу для любителів спорту. Філософія магазину виходить далеко за рамки брендованої продукції: на зміну логотипів прийшли круті речі з унікальними принтами та стильним дизайном.

Зараз новорічні знижки поширюються на футболки, худі, світшоти для чоловіків і жінок, які прагнуть проявляти свою індивідуальність і палають бажанням перемагати. Колекція різноманітна стильними принтами з абстракціями та зоряними спортсменами. Чого тільки варті футболки та худі з легендарним Конором Макгрегором!

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До речі, онлайн-магазин пропонує стильні аксесуари й товари для активного дозвілля, такі як електросамокат або стіл для настільного футболу. Також доступні подарункові сертифікати для всіх, хоче здивувати ідейним подарунком знайомих фанатів спорту та активного способу життя.

Увірватися у новорічний сейл від Parimatch простіше просто. Переходь на добірку акційних позицій в розділі SALE і в кілька кліків оформлюй замовлення. Приємний бонус — доставка мерча безкоштовна по всій Україні. Нереальний мерч чекає!

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