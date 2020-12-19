Parimatch підготував подарунок для фанатів спорту

Новорічний сюрприз від Parimatch. Розпродаж мерча зарядженого на перемогу.

Справжній подарунок для фанатів спорту напередодні новорічних свят приготував інтернет-магазин PM Store.

Нову колекцію якісного та яскравого спортивного і кежуал-одягу можна буде придбати зі знижкою. Акція буде діяти на сайті pmstore.com з 15 грудня 2020 по 15 січня 2021 року.

PM Store - перший офіційний магазин бренду Parimatch, що надає широкий асортимент функціонального і якісного одягу для любителів спорту. Філософія магазину виходить далеко за рамки брендованої продукції: на зміну логотипів прийшли круті речі з унікальними принтами та стильним дизайном.

Зараз новорічні знижки поширюються на футболки, худі, світшоти для чоловіків і жінок, які прагнуть проявляти свою індивідуальність і палають бажанням перемагати. Колекція різноманітна стильними принтами з абстракціями та зоряними спортсменами. Чого тільки варті футболки та худі з легендарним Конором Макгрегором!

До речі, онлайн-магазин пропонує стильні аксесуари й товари для активного дозвілля, такі як електросамокат або стіл для настільного футболу. Також доступні подарункові сертифікати для всіх, хоче здивувати ідейним подарунком знайомих фанатів спорту та активного способу життя.

Увірватися у новорічний сейл від Parimatch простіше просто. Переходь на добірку акційних позицій в розділі SALE і в кілька кліків оформлюй замовлення. Приємний бонус — доставка мерча безкоштовна по всій Україні. Нереальний мерч чекає!