УЄФА скасував чемпіонати Європи-2020/2021 серед юнаків та дівчат U17

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій через пандемію COVID-19 вирішив після консультацій з усіма 55-ма національними асоціаціями скасувати чемпіонати Європи-2020/2021 серед юнаків та дівчат у віці до 17-ти років

Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ.

"Проведення юнацьких футбольних турнірів у перші місяці 2021 року є нереальним на тлі поточного епідеміологічного стану в багатьох частинах Європи", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: Збірна України з футболу зіграє з Фінляндією і Казахстаном у Львові

Разом з тим, навесні та влітку проходитимуть міні-турніри відбіркового раунду, стикові матчі й фінальні стадії чемпіонатів Європи-2020/2021 серед юнаків та дівчат у віці до 19-ти років.

Фото: uefa.com.