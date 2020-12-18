Збірна України з футболу зіграє з Фінляндією і Казахстаном у Львові
Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), Виконком організації визначив "Арену Львів" в якості домашнього стадіону національної команди в стартових матчах кваліфікації на мундіаль, передає Укрінформ.
З Фінляндією і Казахстаном Україна зустрінеться 28 і 31 березня відповідно. Почне відбір команда Андрія Шевченка виїзним матчем проти Франції 24 березня.
Також в групі D з "синьо-жовтими" зіграє Боснія і Герцеговина, домашній матч з якою підопічні Шевченка проведуть 12 жовтня. Завершить відбір Україна виїзною грою з тими ж боснійцями 16 листопада.
Напряму на чемпіонат світу вийдуть переможці відбіркових груп. Збірні, які посядуть другі місця, виборюватимуть поїздку в Катар в стикових матчах плей-офф.
На фото: "Арена Львів" (УАФ).