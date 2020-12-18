Біатлон: сьогодні у Гохфільцені - жіночий спринт

Четвертий етап Кубка світу з біатлону у Гохфільцені (Австрія) продовжить у п'ятницю, 18 грудня, жіноча спринтерська гонка.

О 15.15 за київським часом Україну на дистанції 7,5 км з двома вогневими рубежами представлятимуть Валя Семеренко (19-й стартовий номер), Дар'я Блашко (41), Юлія Джима (51), Анастасія Меркушина (68) та Олена Підгрушна (98), передає Укрінформ. 19 грудня у Гохфільцені пройдуть гонки переслідування. Читайте також: Підручний прийшов шостим у спринті на етапі Кубка світу з біатлону Австрійський етап Кубка світу завершиться 20 грудня масстартами.