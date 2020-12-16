Малиновський допоміг «Аталанті» зіграти внічию з «Ювентусом»

Команда українського півзахисника посідає 8-е місце в Серії А.

В матчі 12-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Аталанта» зіграла внічию на виїзді з «Ювентусом» 1:1, повідомляє Укрінформ.

«Ювентус» вийшов вперед на 29-й хвилині – відзначився Кьєза. Гості відігралися в середині другого тайму – забив Фройлер. У господарів був шанс вийти вперед, але Кріштіану Роналду не реалізував пенальті. У підсумку, нічия 1:1.

Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі, а на 71-й хвилині його замінив Міранчук.

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«Аталанта» набрала 18 очок і посідає 8-е місце в Серії А.

Лідирує в чемпіонаті «Мілан» - 27 очок після 11 матчів. В топ-3 також «Інтер» – 24 (11) і «Ювентус» - 24 (12).