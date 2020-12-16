Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України відбудеться 18 грудня

Орієнтовна дата проведення ігор – 3 березня.

Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України заплановане на 18 грудня, повідомляє сайт УАФ.

Початок - о 16:00. Орієнтовна дата проведення ігор – 3 березня.

В чвертьфінал національного кубка вийшли два представники Першої ліги – «Агробізнес» і «Верес». Також учасниками 1/4 фіналу стануть «Олександрія», «Колос», «Дніпро-1», «Зоря», «Динамо» і «Шахтар».

Чинним володарем Кубка України є «Динамо». Кияни в минулому розіграші турніру лише в серії пенальті переграли «Ворсклу».

Фінал Кубка України-2020/21 запланований на 12 травня. Матч зіграють у Тернополі.