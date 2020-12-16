«Зоря» пройшла «Десну» і зіграє у чвертьфіналі Кубка України з футболу

У середу, 16 грудня, визначився останній чвертьфіналіст Кубка України з футболу сезону-2020/2021.

Луганська "Зоря" в 1/8 фіналу перемогла чернігівську "Десну" - 1:0, передає Укрінформ.

М'яч на полі столичного стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановсько на 16-й хвилині з пенальті забив Владлен Юрченко, передає Укрінформ.

Вилучення: Владлен Юрченко ("Зоря", 59), Олексій Гуцуляк ("Десна", 89).

Як повідомляв Укрінформ, раніше до чвертьфіналу національного Кубка вийшли команди "Верес" (Рівне), "Колос" (Ковалівка), "Дніпро-1", «Агробізнес" (Волочиськ) та "Олександрія". З цієї стадії розпочнуть боротьбу за трофей донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

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Фінал турніру має пройти у Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.

Фото: zarya-lugansk.com.