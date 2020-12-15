Левандовський визнаний кращим футболістом року за версією Eurosport

Нападник мюнхенської «Баварії» Роберт Левандовський визнаний кращим гравцем світу 2020 року версії Eurosport.

Рейтинг опублікований на сайті видання, передає Укрінформ.

Минулого сезону поляк в 47 матчах за «Баварію» у всіх турнірах забив 55 м'ячів і віддав десять результативних передач. «Баварія» ж стала володарем Кубка Німеччини, перемогла в чемпіонаті країни і Лізі чемпіонів УЄФА.

Нинішнього сезону форвард відзначився вже 16 голами і п'ятьма передачами в 16 матчах.

Друге місце в рейтингу посів форвард «Парі Сен-Жермен» Неймар, а трійку кращих замкнув воротар «Баварії» Мануель Ноєр.

Фото: MDI/shutterstock.com.