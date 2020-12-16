Володимир і Віталій Клички - третя пара братів у Залі боксерської слави

15 грудня стало відомо, що Володимир Кличко увійшов до Міжнародного залу боксерської слави.

Разом із Віталієм Кличком, якого ввели до Залу слави 2018 року, українські спортсмени стали третьою парою братів в історії боксу, удостоєною такої честі, повідомляє Klitschko-brothers.com.

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Раніше до Міжнародного залу слави увійшли американські боксери Майк і Томмі Гіббонс (середньоваговик і суперважковаговик відповідно), які виступали на початку 20-го століття, а також знамениті тренери Анджело та Кріс Данді, що також представляють США.

Фото: klitschko-brothers.com.