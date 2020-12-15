БК «Будівельник» розірвав угоду з центровим Загребою

Баскетбольний клуб Суперліги "Будівельник" (Київ) повідомив про розірвання угоди з українським центровим Сергієм Загребою.

Клуб та 26-річний гравець припинили співпрацю за взаємної згоди, повідомляє пресслужба ФБУ.

Поточного сезону Загреба зіграв за киян у Суперлізі 7 матчів. Він набирав 3,3 очка та робив 1,6 підбирання в середньому за поєдинок.

Нині " Будівельник" посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України - 4 перемоги у дев’яти матчах.

Фото: fbu.ua.