Помер футболіст київського «Динамо» 70-х років Петро Слободян

На 68-у році життя помер відомий у минулому футболіст київського "Динамо" Петро Петрович Слободян.

Про це 15 грудня повідомляє пресслужба столичного клубу.

"За "Динамо" Петро Слободян виступав з 1975-го по 1979 роки і взяв участь в історичних перемогах клубу. Володар Суперкубка УЄФА-1975, чемпіон СРСР 1975 го та 1977 років. У Києві футболіст провів п'ять сезонів і близько сотні матчів. Могло бути довше і більше, але на заваді стали травми, які переслідували Слободяна чи не всю кар'єру. Через це виступи у великому футболі він завершив у розквіті сил - у 27 років. Після завершення кар'єри футболіста Петро Слободян почав працювати викладачем на кафедрі фізичного виховання університету імені Т. Г. Шевченка. Згодом став завідувачем кафедри. Паралельно виступав за команду ветеранів київського "Динамо". Посада в університеті залишив 1998 року, а 2001-го очолив київську "Оболонь", яку одразу ж вивів до Вищоъ ліги. На тренерському містку "пивоварів" Слободян трудився двічі: спочатку тренував команду з 2001-го по 2004, потім - з 2006-го по 2008 роки. Після завершення роботи в "Оболоні" вирішив більше уваги приділяти сім'ї і повернутися до викладацької діяльності", - зазначається у повідомленні.

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2020 року Петру Слободяну указом Президента України присвоєно Орден "За заслуги" ІІ ступеня.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.