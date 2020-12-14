Помер футбольний тренер Жерар Ульє

У віці 73-х років у ніч з неділі на понеділок помер відомий футбольний тренер Жерар Ульє.

Найбільших успіхів у кар'єрі французький наставник досяг в англійському "Ліверпулі", соощает RMC Sport.

З "Ліверпулем" Ульє працював у період з 1998-го по 2004 роки. Виграв Кубок УЄФА, Суперкубок УЄФА, Кубок та Суперкубок Англії, а також Кубок англійської ліги (двічі), був кращим тренером 2001 року за версією УЄФА.

Ульє тренував французькі клуби "Ланс", "Ліон", "ПСЖ", національну збірну Франції та англійську "Астон Віллу", є триразовим чеммпіоном Франції. Тренер також виграв чемпіонат Європи зі збірною Франції U18.

Фото: Getty Images.