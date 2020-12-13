Дортмундська «Боруссія» залишилася без головного тренера

Наставник німецького футбольного клубу «Боруссія» (Дортмунд) Люсьєн Фавр залишив свій пост.

Як повідомляє Bild, дане рішення керівництва буде донесено до гравців після денного тренування 13 грудня, передає Укрінформ.

Тимчасово виконуючим обов'язки призначений асистент швейцарського фахівця Едін Терзич.

Фавр був звільнений після розгромної поразки команди в домашньому матчі 11-го туру Бундесліги проти «Штутгарта» (1:5).

На даний момент «Боруссія» (Д) посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Фото: Getty Images.