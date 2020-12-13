Матч Прем'єр-ліги «Інгулець» - «Шахтар» під загрозою зриву

Матч між футболістами «Інгульця» (Петрово) і донецького «Шахтаря» опинився під загрозою зриву. Господарям загрожує технічна поразка.

Як стало відомо FootBoom, проведення поєдинку 13-го туру чемпіонату України «Інгулець» - «Шахтар» опинилося на межі зриву, передає Укрінформ.

Головна причина полягає в неготовності футбольного поля. У першій частині сезону «Інгулець» своїх суперників приймає в Кропивницького на стадіоні «Зірка».

Відповідні служби арени не забезпечили своєчасне включення підігріву, а також не провели підготовчі роботи - поле не було навіть накрите плівкою. А з огляду на те, що в останні дні температура опустилася нижче нуля і випали опади, трав'яне покриття виявилося в катастрофічному стані, перетворившись на ковзанку.

До слова, в сусідній Олександрії поєдинку «городян» з луганською «Зорею» ніщо не загрожує, тому що на стадіоні «Ніка» поле було завбачливо накрите плівкою, а також забезпечений підігрів газону.

«Інгулець», теоретично, міг передбачити перенесення гри на іншу арену. Наприклад, чернігівська «Десна» у неділю прийме «Маріуполь» в Києві, а не в рідному місті, де поле на стадіоні ім. Ю.Гагаріна не готове до проведення матчу. З цієї ж причини команда Олександра Рябоконя 16 грудня візьме «Зорю» в 1/8 фіналу Кубка України також в столиці на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського.

Однак представники клубу з Петрове не обговорювали запасного варіанту з «Шахтарем», гравці і тренерський штаб якого в суботу ввечері прибули на гру до Кропивницького. Якщо поєдинок не відбудеться з вини приймаючої сторони, «Інгульцю» може загрожувати технічна поразка.

Фото - Footboom.