Львівський «Рух» здобув першу перемогу у Прем'єр-лізі

Футболісти львівського "Руха" упевнено обіграли вдома "Дніпро-1" (4:1) у заключному нинішнього року 13-у турі чемпіонату України. Це дебютна перемога підопічних Івана Федика у Прем'єр-лізі.

М'ячі на "Арені Львів" забили Валерій Федорчук (4-та і 36-та хвилини), Микола Кухаревич (45+1) та Юрій Климчук (86) - у львів'ян; Олександр Сваток (85) - у дніпрян, передає Укрінформ.

Київське "Динамо" не змогло здолати ковалівський "Колос" - 2:2. Голи: Віктор Циганков (74, з пенальті і 84-та) - у киян, Євген Селезньов (49, з пенальті) і Денис Антюх (87) - у гостей.

Вилучення: Володимир Шепелєв ("Динамо", 54) - Максим Максименко ("Колос", 70).

Полтавська "Ворскла" вдома також втратила очки у грі з "Минаєм" - 1:1. У полтавців відзначився Данило Кравчук (63); у закарпатців - Анатолій Нурієв (14).

На неділю, 13 грудня, заплановані поєдинки "Інгульця" (Петрове) з донецьким "Шахтарем", чернігівської "Десни" з "Маріуполем", "Олександрії" з луганською "Зорею".

Як повідомляв Укрінформ, розпочався тур у п'ятницю. Донецький "Олімпік" та "Львів" обмінялися голами - 1:1. Забиті м'ячі в активі відповідно Даніеля Романовського (77) та Юрія Кравчука (56).

Турнірне становище: "Динамо" - 30 очок (після 13-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Десна" - 20 (12), "Ворскла" - 20 (13), "Колос" - 18 (13), "Олімпік" - 17 (12), "Зоря" - 17 (11), "Олександрія" - 16 (12), "Маріуполь" - 16 (12), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 10 (12), "Рух" - 9 (13), "Львів" - 9 (12), "Дніпро-1" - 8 (12).

На фото: Валерій Федорчук/fcrukh.com.