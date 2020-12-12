Хавбек «Шахтаря» Соломон зацікавив міланський «Інтер»

Італійський футбольний клуб "Інтер" звернув увагу на півзахисника донецького "Шахтаря" Манора Соломона.

21-річний ізраїльтянин викликав інтерес у міланського клубу після очних матчів "Інтера" та "Шахтаря" у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Гравець розглядається як потенційне підсилення лінії атаки, повідомляє La Nuova Gazzetta Molisana.

За Соломоном також стежать інші італійські клуби Серії А - "Рома" і "Аталанта", які раніше були готові запропонувати за футболіста 12 млн євро.

Нинішнього сезону Манор Соломон забив 5 м'ячів і зробив 1 результативну передачу в 17-ти поєдинках.

Контракт гравця з українським клубом діє до літа 2024 року.

Фото: shakhtar.com.