Перед Australian Open у Мельбурні пройдуть два турніри WTA - ЗМІ

За інформацією італійського тенісного журналіста і коментатора Луки Фіоріно перед ймовірним стартом Відкритого чемпіонату Австралії у Мельбурні пройдуть два турніри WTA-500 (колишній Premier).

Основна сітка розрахована на 56 місць, у кваліфікації візьмуть участь 16 тенісисток, а в парному розряді виступлять 28 дуетів, повідомляє BTU.

Більш того, після цього відбудеться ще один турнір WTA-250 (аналог International).

Останній термін подачі заявок на всі три турніри - 21 грудня.

Як повідомлялося, стартує сезон змаганнями WTA-500 в Абу-Дабі. Кваліфікація Відкритого чемпіонату Австралії у жінок може відбудуться в Дубаї.

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Australian Open-2021 має пройти у Мельбурні з 18-го по 31 січня.

Фото: corporate.visitvictoria.com.