Федик і Федорчук - кращий тренер та футболіст 13 туру УПЛ

Наставник львівського "Руха" Іван Федик став кращим тренером 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, підопічні Федика завдали поразки "Дніпру-1" (4:1), здобувши першу перемогу за час виступів у Прем’єр-Лізі та залишивши останнє місце, передає Укрінформ.

Кращим гравцем туру також став представник "Руха". За підсумком голосування експертної ради УПЛ перемогу здобув півзахисник Валерій Федорчук, за якого віддали голоси всі респонденти.

На фото: Іван Федик (ФК "Рух").