Федик і Федорчук - кращий тренер та футболіст 13 туру УПЛ

Федик і Федорчук - кращий тренер та футболіст 13 туру УПЛ

Укрінформ
Наставник львівського "Руха" Іван Федик став кращим тренером 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ). 

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, підопічні Федика завдали поразки "Дніпру-1" (4:1), здобувши першу перемогу за час виступів у Прем’єр-Лізі та залишивши останнє місце, передає Укрінформ.

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Кращим гравцем туру також став представник "Руха". За підсумком голосування експертної ради УПЛ перемогу здобув півзахисник Валерій Федорчук, за якого віддали голоси всі респонденти.

На фото: Іван Федик (ФК "Рух").

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