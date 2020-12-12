Кубок світу зі спортивної боротьби стартує в Сербії

Кубок світу зі спортивної боротьби стартує в Сербії

Укрінформ
У Белграді (Сербія) в суботу, 12 грудня, починається індивідуальний Кубок світу з трьох стилів боротьби: греко-римської, вільної та жіночої.

Перші десять комплектів нагород розіграють борці греко-римського стилю, повідомляє Укрінформ.

Україну представлять Владислав Кузько (вагова категорія до 55 кг), Віктор Петрик (60 кг), Олексій Масик (63 кг), Артур Політаєв (67 кг), Максим Євтушенко (72 кг), Ясаф Зейналов (77 кг), Ярослав Фільчаков ( 82 кг), Семен Новіков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг) і Микола Кучмій (130 кг).

У турнірі з жіночої боротьби виступлять українки Лілія Маланчук (50 кг), Христина Демко (53 кг), Тетяна Кіт (55 кг), Антоніна Кулагіна (57 кг), Катерина Зелених (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Тетяна Ріжко (65 кг), Аліна Бережна (68 кг), Алла Белінська (72 кг) та Анастасія Осняч (76 кг).

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Завершать програму Кубка світу представники вільного стилю боротьби. За Україну виступлять Андрій Яценко (57 кг), Володимир Буруков (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Ігор Никифорук (70 кг), Денис Павлов (74 кг), Василь Михайлов (79 кг), Мраз Джафарян (86 кг), Василь Сова (92 кг), Валерій Андрійцев (97 кг) і Олександр Хоцянівський (125 кг).

Заключні сутички Кубка світу відбудуться 18 грудня.

Фото: НОК України.

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