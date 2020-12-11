Гутцайт: Наступного року на український спорт очікує рекордний бюджет

11 грудня відбулося онлайн-засідання колегії Міністерства молоді та спорту України, на якому було підбито підсумки нинішнього року, а також намічені плани на 2021-й.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook, зокрема, зазначив, що наступного року на український спорт очікує рекордний бюджет - майже 7,8 млрд грн.

"Незважаючи на всесвітню пандемію, наша команда не скидала обертів. Ми відновили тренувальні збори та загальний процес ще з травня місяця. Через пандемію коронавірусу було перенесено або скасовано багато великих спортивних подій. Зокрема, й найзнаковішу для спортивного світу - Олімпійські ігри. Але нам вдалось провести в Україні низку міжнародних змагань. Крім того, команда міністерства зробила потужні кроки для розбудови спортивної інфраструктури. 2020 року побудовано та реконструйовано 180 спортивних об’єктів... Окремо хочу відзначити, що наступному році на український спорт очікує рекордний бюджет - майже 7,8 мільярда гривень", - написав Гутцайт.

Фото: dsmsu.gov.