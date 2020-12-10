УХЛ: «Дніпро» розгромив «Білий Барс»

Клуб з Херсона здобув 8-му перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 16-го туру «Дніпро (Херсон)» розгромив на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 14:1, повідомляє Укрінформ.

Клуб з Херсона здобув найбільшу перемогу в цьому сезоні. У складі «Дніпра» шайби закинули: Дорофеєв-4, Тимченко-3, Вишняков, Каракулько, Швецов-2, Гасников-2, Воробйов, Панасенко.

В іншому матчі дня «Крижані Вовки» (Київ) приймають «Маріуполь».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 27 (15), 2.«Сокіл» - 22 (15), 3.«Кременчук» - 21 (15).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 16-го туру регулярного чемпіонату «Краматорськ» переміг на власному льоду «Сокіл» (Київ) 5:4, а «Донбас» втретє в сезоні обіграв «Кременчук» 5:0.

Фото: сайт УХЛ