УХЛ: «Дніпро» переміг «Маріуполь»

Клуб з Херсону здобув 7-му перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 14-го туру «Дніпро» (Херсон) переміг на власному льоду «Маріуполь» 3:0, повідомляє Укрінформ.

Після двох поразок поспіль херсонський клуб здобув перемогу, обігравши вдома «Маріуполь» 3:0. У складі «Дніпра» шайби закинули: Гасников-2, Крисанов.

В іншому матчі дня «Краматорськ» приймає «Донбас».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 23 (13), 2.«Сокіл» - 22 (14), 3.«Кременчук» - 21 (14).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 14-го туру регулярного чемпіонату «Крижані Вовки» (Київ) перемогли на власному льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 5:4, а «Сокіл» (Київ) обіграв вдома в овертаймі «Кременчук» 3:2.

Фото: сайт УХЛ