УХЛ: «Донбас» переміг «Білий Барс»

11-я перемога лідера чемпіонату.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 13-го туру «Донбас» переміг на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 3:2, повідомляє Укрінформ.

«Донбас» здобув непросту перемогу в Білій Церкві, дотиснувши господарів лише в третьому періоді – 3:2. У складі «Донбасу» шайби закинули: Монс, Кожевников, Журавльов. У господарів відзначились Благой і Грабовецький.

В іншому матчі дня «Краматорськ» приймає «Крижаних Вовків» (Київ).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 23 (13), 2.«Кременчук» - 20 (13), 3.«Сокіл» - 20 (13).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 13-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» переміг на своєму льоду «Маріуполь» 8:2, а «Сокіл» (Київ) переміг «Дніпро» (Херсон) 3:0.

Фото: сайт УХЛ