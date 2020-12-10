WhoScored: Матвієнко став кращим гравцем матчу «Інтер» - «Шахтар»

Сайт футбольної статистики WhoScored оцінив дії учасників матчу заключного туру групового раунду Ліги чемпіонів "Інтер" (Мілан) - "Шахтар" (Донецьк), який завершився нульовою нічиєю.

Кращим гравцем поєдинку визнаний захисник українського клубу Микола Матвієнко - 7,4 бала, повідомляє WhoScored.

На рахунку 24-річного гравця національної збірної України 48 торкань м'яча, 23 точні з 31-ї передачі (74%), в тому числі 1 ключова, 1 вдале обводка, 2 виграні верхові дуелі, 2 відбирання, 4 виноси, 4 перехоплення та 1 втрата м'яча.

Як повідомляв Укрінформ, "Шахтар" посів в групі ЛЧ третє місце і зіграє навесні у Лізі Європи. "Інтер" був змушений припинити виступи в єврокубках.

Фото: shakhtar.com.