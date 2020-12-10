Збірна України завершає рік на 24 місці рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала останній у 2020 році рейтинг національних збірних.

Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна у цьому списку зберегла 24-те місце, передає Укрінформ.

Серед представників УЄФА наша національна команда йде 16-ю.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають такі місця: Нідерланди - 14-те, Австрія — 23-тє, Північна Македонія - 65-те.

Суперники у відбірковому турнірі ЧС-2022 розташувалися так: Франція - 2-а позиція, Фінляндія - 54-та, Боснія і Герцеговина - 55-та, Казахстан - 122-а.

Рейтинг ФІФА на 10 грудня 2020 року:

1. Бельгія - 1780 балів

2. Франція - 1755

3. Бразилія - 1743

4. Англія - 1670

5. Португалія - 1662

6. Іспанія - 1645

7. Аргентина - 1642

8. Уругвай - 1639

9. Мексика - 1632

10. Італія - 1625

... 24. УКРАЇНА - 1521.

Фото: uaf.ua.