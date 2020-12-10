Збірна України завершає рік на 24 місці рейтингу ФІФА
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала останній у 2020 році рейтинг національних збірних.
Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна у цьому списку зберегла 24-те місце, передає Укрінформ.
Серед представників УЄФА наша національна команда йде 16-ю.
Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають такі місця: Нідерланди - 14-те, Австрія — 23-тє, Північна Македонія - 65-те.
Суперники у відбірковому турнірі ЧС-2022 розташувалися так: Франція - 2-а позиція, Фінляндія - 54-та, Боснія і Герцеговина - 55-та, Казахстан - 122-а.
Рейтинг ФІФА на 10 грудня 2020 року:
1. Бельгія - 1780 балів
2. Франція - 1755
3. Бразилія - 1743
4. Англія - 1670
5. Португалія - 1662
6. Іспанія - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Італія - 1625
... 24. УКРАЇНА - 1521.
Фото: uaf.ua.