«Зоря» завершує єврокубковий сезон матчем з «Брагою»

Футболісти луганської «Зорі» у четвер, 10 грудня, проведуть матч заключного, шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому команда Віктора Скрипника на виїзді зустрінеться з португальською «Брагою».

Поєдинок «Брага» - «Зоря», який почнеться на Міському стадіоні Браги о 22.00 за київським часом, покаже телеканал «Футбол 2», передає Укрінформ.

Зустріч обслуговуватимуть арбітри з Польщі, суддівську бригаду очолює 43-річний Даниель Стефанський.

В іншому поєдинку групи G англійський «Лестер» зустрінеться з грецьким АЕКом.

Відзначимо, що «Зоря» достроково втратила шанси на вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи, незважаючи на останні дві поспіль перемоги над АЕКом (3:0) і «Лестером» (1:0).

Турнірне становище: «Лестер» - 10 очок, «Брага» - 10, «Зоря» - 6, АЕК - 3.