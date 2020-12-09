Футбольні збірні України U17 та U19 отримали суперників у євровідборі

9 грудня у Ньйоні (Швейцарія) пройшли церемонії жеребкування кваліфікаційних раундів чемпіонатів Європи-2021/2022 серед юнацьких команд.

Збірна України U17 (гравці 2005 року народження, тренер - Олег Кузнецов) зіграє у групі 11 разом з командами Португалії, Вельсу та Казахстану, повідомляє пресслужба УАФ.

Матчі цієї стадії проходитимуть у період із 1 липня по 16 листопада 2021 року. До елітного раунду кваліфікації вийдуть по дві найсильніші збірні з кожної групи, а також чотири кращі команди, що посядуть треті місця за результатами зустрічей із першими та другими збірними своєї четвірки.

Збірна Ізраїлю на правах господаря Євро-2021/2022 отримала автоматичну перепустку до фінальної стадії турніру, яка пройде у травні 2022 року. Збірні Нідерландів та Іспанії отримали прямі перепустки до еліт-раунду кваліфікації, який відбудеться навесні 2022 року.

Юнацька команда України України U19 (гравці 2003 року народження, головний тренер - Олександр Петраков) потрапила до групи 5. Суперники - Польща, Фінляндія та Мальта.

Збірна Португалії як команда з найвищим рейтингом УЄФА отримала автоматичну перепустку до еліт-раунду кваліфікації, що пройде навесні 2022 року.

Володарі двох перших місць у квартетах та найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця за результатами матчів із першими та другими командами, приєднаються до Португалії в еліт-раунді кваліфікації. Там виступатимуть 28 збірних, розподілених на сім груп, переможці яких на Євро-2022 складуть компанію Словаччині.

Збірна Словаччини отримала пряму перепустку до фінальної стадії Євро-2021/2022 на правах господарки турніру, який відбудеться влітку 2022 року.

Фото: uefa.com.