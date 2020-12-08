Україна розпочне відбір ЧС-2022 гостьовим матчем проти Франції

Завершуємо відбір двома матчами проти Боснії і Герцеговини.

З'явився розклад матчів збірної України в групі D кваліфікації ЧС-2022, повідомляє сайт УЄФА.

Всі зустрічі пройдуть в 2021 році.

24 березня. Франція – Україна (21:45)

28 березня. Україна – Фінляндія (21:45)

31 березня. Україна – Казахстан (21:45)

1 вересня. Казахстан – Україна (17:00)

4 вересня. Україна – Франція (21:45)

9 жовтня. Фінляндія – Україна (19:00)

12 жовтня. Україна - Боснія і Герцеговина (21:45)

16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна (21:45)

Як повідомляв Укрінформ, за вихід на ЧС-2022 України побореться з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. Європейський відбір на ЧС-2022 почнеться в березні 2021 року. Безпосередньо до фінального турніру вийдуть переможці груп, ще 3 учасники визначаться за підсумками плей-офф.