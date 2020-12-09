«Шахтар» розіграє з «Інтером» путівку у плей-офф єврокубків
Поєдинок «Інтер» - «Шахтар» покаже телеканал «Футбол 2». Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 22.00.
Зустріч, яка пройде на «Джузеппе Меацца» у Мілані, обслуговуватиме бригада арбітрів зі Словенії на чолі з 41-річним Славко Вінчичем.
В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів іспанський «Реал» у Мадриді прийматиме німецьку «Боруссію» з Менхенгладбаха.
За підсумками матчу з "Інтером" команда Луїша Каштру може посісти як перше, так і четверте місце. Перемога у Мілані виведе "гірників" до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нічия гарантуватиме «Шахтарю» як мінімум продовження виступів у плей-офф Ліги Європи УЄФА. Навіть поразка збереже донеччан в єврокубках у разі перемоги «Боруссії» над «Реалом».
Турнірне становище після п'яти турів: «Боруссія» (М) - 8 очок, «Шахтар» - 7, «Реал» - 7, «Інтер» - 5.
Фото: shakhtar.com.