Скрипник і Громов - кращий тренер та футболіст 12 туру УПЛ

Наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник став кращим тренером 12-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

Підопічні Скрипника завдали поразки "Дніпру-1" (3:1) і вперше у сезоні увійшли до першої п’ятірки, передає Укрінформ.

Кращим гравцем туру також є представник "Зорі". За підсумком голосування експертної ради УПЛ перемогу здобув нападник Артем Громов, який випередив київського динамівця Віктора Циганкова та Шахаба з донецького "Олімпіка".

На фото: Віктор Скрипник/zarya-lugansk.com.