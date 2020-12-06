«Зоря» обіграла «Дніпро-1» у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

«Зоря» обіграла «Дніпро-1» у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

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Укрінформ
Луганська "Зоря" з рахунком 3:1 завдала поразки "Дніпру-1" у поєдинку 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Автором голів на "Славутич-Арені" у Запоріжжі стали Артем Громов, який оформив дубль 52-й та 75-й хвилинах зустрічі, Дмитро Іванісеня (84) - у "Зорі"; Олександр Назаренко (90) - у складі "Дніпра-1", передає Укрінформ.

У неділю, 6 грудня, програму туру завершить протистояння ковалівського "Колоса" та "Олександрії".

Результати інших матчів:

"Львів" - "Інгульць" (Петрове) - 1:1

голи: Рафаель Сабіно (45+2 хвилина) - Младен Бартулович (41, з пенальті);

"Шахтар" (Донецьк) - "Минай" - 5:1

голи: Олег Допілка (21, автогол), Фернандо (22), Манор Соломон (29), Микола Матвієнко (49), Максим Лопирьонок (72, автогол) - Анатолій Нурієв (35);

"Маріуполь" - "Динамо" (Київ) - 1:2

голи: Дмитро Топалов (90+5) - Денис Гармаш (6), Віктор Циганков (77);

"Олімпік" (Донецьк) - "Рух" (Львів" - 3:1

голи: Шахаб Зейхеді (8, 62), Беніто (24) - Даніель Кондраков (69);

"Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава) - 1:0.

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Турнірне становище: "Динамо" - 29 очок (після 12-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Десна" - 20 (12), "Ворскла" - 19 (12), "Зоря" - 17 (11), "Олімпік" - 16 (11), "Колос" - 16 (11), "Маріуполь" - 16 (12), "Олександрія" - 15 (11), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 9 (11), "Дніпро-1" - 8 (12), "Львів" - 8 (11), "Рух" - 6 (12).

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