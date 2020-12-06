«Зоря» обіграла «Дніпро-1» у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Луганська "Зоря" з рахунком 3:1 завдала поразки "Дніпру-1" у поєдинку 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Автором голів на "Славутич-Арені" у Запоріжжі стали Артем Громов, який оформив дубль 52-й та 75-й хвилинах зустрічі, Дмитро Іванісеня (84) - у "Зорі"; Олександр Назаренко (90) - у складі "Дніпра-1", передає Укрінформ. У неділю, 6 грудня, програму туру завершить протистояння ковалівського "Колоса" та "Олександрії". Результати інших матчів: "Львів" - "Інгульць" (Петрове) - 1:1 голи: Рафаель Сабіно (45+2 хвилина) - Младен Бартулович (41, з пенальті); "Шахтар" (Донецьк) - "Минай" - 5:1 голи: Олег Допілка (21, автогол), Фернандо (22), Манор Соломон (29), Микола Матвієнко (49), Максим Лопирьонок (72, автогол) - Анатолій Нурієв (35); "Маріуполь" - "Динамо" (Київ) - 1:2 голи: Дмитро Топалов (90+5) - Денис Гармаш (6), Віктор Циганков (77); "Олімпік" (Донецьк) - "Рух" (Львів" - 3:1 голи: Шахаб Зейхеді (8, 62), Беніто (24) - Даніель Кондраков (69); "Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава) - 1:0. Читайте також: «Олімпік» переміг «Рух» у чемпіонаті України з футболу Турнірне становище: "Динамо" - 29 очок (після 12-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Десна" - 20 (12), "Ворскла" - 19 (12), "Зоря" - 17 (11), "Олімпік" - 16 (11), "Колос" - 16 (11), "Маріуполь" - 16 (12), "Олександрія" - 15 (11), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 9 (11), "Дніпро-1" - 8 (12), "Львів" - 8 (11), "Рух" - 6 (12).