«Олімпік» переміг «Рух» у чемпіонаті України з футболу

Футболісти донецького "Олімпіка" з рахунком 3:1 обіграли львівський "Рух" у поєдинку 12-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського забили: Шахаб Зейхеді, який відзначився на 8-й та 62-й хвилинах, і Беніто (24) - у складі "Олімпіка", Даніель Кондраков (69) - у "Руха", передає Укрінформ.

На неділю, 6 грудня, також заплановані поєдинки луганської "Зорі" з "Дніпром-1", чернігівської "Десни" з полтавською "Ворсклою" та ковалівського "Колоса" з "Олександрією".

Результати суботніх матчів:

"Львів" - "Інгульць" (Петрове) - 1:1

голи: Рафаель Сабіно (45+2 хвилина) - Младен Бартулович (41, з пенальті);

"Шахтар" (Донецьк) - "Минай" - 5:1

голи: Фернандо (22), Манор Соломон (29), Микола Матвієнко (49) - Анатолій Нурієв (35), Олег Допілка (21, автогол), Максим Лопирьонок (72, автогол);

"Маріуполь" - "Динамо" (Київ) - 1:2

голи: Дмитро Топалов (90+5) - Денис Гармаш (6), Віктор Циганков (77).

Турнірне становище: "Динамо" - 29 очок (після 12-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Динамо" - 26 (12), "Ворскла" - 19 (11), "Десна" - 17 (11), "Олімпік" - 16 (11), "Колос" - 16 (11), "Маріуполь" - 16 (12), "Олександрія" - 15 (11), "Зоря" - 14 (10), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 9 (11), "Дніпро-1" - 8 (11), "Львів" - 8 (11), "Рух" - 6 (12).

Фото: ФК "Олімпік" (Донецьк).