«Динамо» у меншості здолало «Маріуполь» і очолює УПЛ

Футболісти київського "Динамо" обіграли "Маріуполь" (2:1) у матчі 12-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського забили: Денис Гармаш (6-та хвилина) та Віктор Циганков (77) - у киян; Дмитро Топалов (90+5) - у маріупольців, передає Укрінформ.

На 39-й хвилині був вилучений з поля голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет.

Результати двох інших суботніх зустрічей:

"Львів" - "Інгульць" (Петрове) - 1:1

Голи: Рафаель Сабіно (45+2 хвилина) - Младен Бартулович (41, з пенальті)

Вилучення: Максим Гресьо ("Львів", 79), Шина ("Львів", 88);

"Шахтар" (Донецьк) - "Минай" - 5:1

Фернандо (22), Манор Соломон (29), Микола Матвієнко (49) - Анатолій Нурієв (35), Олег Допілка (21, автогол), Максим Лопирьонок (72, автогол).

Нераелізований пенальті: Нурієв (55).

На неділю, 6 грудня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" з львівським "Рухом" (початок о 14.00; транслюватиме телеканал "Футбол 1"), луганської "Зорі" з "Дніпром-1" (17.00; "Уніан-ТБ"), чернігівської "Десни" з полтавською "Ворсклою" (17.00; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з "Олександрією" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Динамо" - 29 очок (після 12-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Динамо" - 26 (12), "Ворскла" - 19 (11), "Десна" - 17 (11), "Колос" - 16 (11), "Маріуполь" - 16 (12), "Олександрія" - 15 (11), "Зоря" - 14 (10), "Олімпік" - 13 (10), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 9 (11), "Дніпро-1" - 8 (11), "Львів" - 8 (11), "Рух" - 6 (11).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.