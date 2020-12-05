«Шахтар» переміг «Минай» у чемпіонаті України з футболу

Футболісти донецького "Шахтаря" упевнено обіграли у суботу закарпатський "Минай" (5:1) у 12-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на НСК "Олімпійський" у Киеві у складі донеччан забили Фернандо (22-а хвилина), Манор Соломон (29) та Микола Матвієнко (49); у суперників - Анатолій Нурієв (35). На 21-й хвилині власні ворота вразив гравець закарпатців Олег Допілка, а на 72-й - Максим Лопирьонок, передає Укрінформ.

На 55-й хвилині Нурієв не реалізував пенальті.

В іншому суботньому матчі "Львів" та "Інгульць" із селища Петрове Кіровоградської області зіграли унічию - 1:1.

Голи: Рафаель Сабіно (45+2 хвилина) - Младен Бартулович (41, з пенальті).

На 79-й хвилині у складі львів'ян вилучений з поля Максим Гресьо, а на 88-й - Шина.

Першого ігрового дня також зустрінуться "Маріуполь" і київське "Динамо" (початок о 19.30; транслюватиме телеканал "Футбол 2").

На неділю, 6 грудня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" з львівським "Рухом" (14.00; "Футбол 1"), луганської "Зорі" з "Дніпром-1" (17.00; "Уніан-ТБ"), чернігівської "Десни" з полтавською "Ворсклою" (17.00; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з "Олександрією" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Шахтар" - 26 очок (після 12-ти ігор), "Динамо" - 26 (11), "Ворскла" - 19 (11), "Десна" - 17 (11), "Колос" - 16 (11), "Маріуполь" - 16 (11), "Олександрія" - 15 (11), "Зоря" - 14 (10), "Олімпік" - 13 (10), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 9 (11), "Дніпро-1" - 8 (11), "Львів" - 8 (11), "Рух" - 6 (11).

Фото: shakhtar.com.