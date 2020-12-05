Футболіст "Динамо" Дуелунд нинішнього року не гратиме

23-річний данський футбольний хавбек київського "Динамо" Міккель Дуелунд нинішнього року не зможе вийти на поле через наслідки коронавірусу.

Про це гравець заявив в інтерв'ю виданню Sport.tv2.

"Лікарі турбуються про мене і заборонили грати до кінця 2020 року", - сказав півзахисник.

Дуелунд пропустить матчі чемпіонату України проти "Маріуполя" та ковалівського "Колоса", а також гру з угорським "Ференцварошем" у Лізі чемпіонів УЄФА.

Нинішнього сезону данець виходив на поле за "Динамо" лише у двох матчах.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.