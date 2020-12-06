Еррол Спенс переміг Денні Гарсію і захистив чемпіонські титули

Головний бій року у напівсередній вазі, Спенс залишився чемпіоном за версіями IBF і WBC.

Чемпіон світу в напівсередній вазі за версіями IBF і WBC американець Еррол Спенс одноголосним рішенням суддів переміг свого співвітчизника Денні Гарсію, повідомляє Укрінформ.

Бій відбувся у Арлінгтоні (Техас, США). Спенс домінував майже у всіх раундах, і усі судді віддали йому перевагу (117:111, 116:112, 116:112). За статистикою Спенс завдав більше влучних ударів 187:117.

30-річний Спенс вперше захищав відразу два титули. Для Спенса поєдинок з Гарсією став першим з вересня минулого року, коли він переміг Шона Портера і завоював чемпіонський пояс WBC.

Для 32-річного Гарсії поразка стала третьою в кар'єрі. Денні вже бився в цьому році, перемігши в січні за очками українця Івана Редкача.

Фото: twitter.com/premierboxing