Ломаченко зберіг місце в ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound

Ексчемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який втратив титули після поразки у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом, залишився у десятці кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Pound-for-pound) за версією авторитетного видання The Ring.

Щоправда, український боксер випав з ТОП-5, опустившись на сьому позицію. Інший українець - Олександр Усик, який переміг британця Дерека Чісору, залишився на четвертому місці, повідомляє Klitschko-brothers.com. Заголом зміни торкнулися лише нижньої частини списку. Зокрема, редакція вирішила змінити 9-го номера. Чемпіон WBA Super/IBF у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), 29-річний британець Джош Тейлор вибив з ТОП-10 володаря титулів WBC/IBF у напівважкій вазі (до 79.4 кг), росіянина Артура Бетербієва. Читайте також: Бокс: Лікар розповів про характер травми Ломаченка ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound: Сауль Альварес, Мексика Наоя Іноуе, Японія Теренс Кроуфорд, США Олександр Усик, Україна Еррол Спенс-молодший, США Теофімо Лопес, США Василь Ломаченко, Україна Хуан Франсиско Естрада, Мексика Джош Тейлор, Велика Британія Геннадій Головкін, Казахстан. Фото: Klitschko-brothers.com.