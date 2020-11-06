Ломаченко зберіг місце в ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound
Щоправда, український боксер випав з ТОП-5, опустившись на сьому позицію. Інший українець - Олександр Усик, який переміг британця Дерека Чісору, залишився на четвертому місці, повідомляє Klitschko-brothers.com.
Заголом зміни торкнулися лише нижньої частини списку. Зокрема, редакція вирішила змінити 9-го номера. Чемпіон WBA Super/IBF у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), 29-річний британець Джош Тейлор вибив з ТОП-10 володаря титулів WBC/IBF у напівважкій вазі (до 79.4 кг), росіянина Артура Бетербієва.
ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound:
Сауль Альварес, Мексика
Наоя Іноуе, Японія
Теренс Кроуфорд, США
Олександр Усик, Україна
Еррол Спенс-молодший, США
Теофімо Лопес, США
Василь Ломаченко, Україна
Хуан Франсиско Естрада, Мексика
Джош Тейлор, Велика Британія
Геннадій Головкін, Казахстан.
Фото: Klitschko-brothers.com.