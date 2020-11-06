Ломаченко зберіг місце в ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound

Ломаченко зберіг місце в ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound

Укрінформ
Ексчемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який втратив титули після поразки у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом, залишився у десятці кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Pound-for-pound) за версією авторитетного видання The Ring.

Щоправда, український боксер випав з ТОП-5, опустившись на сьому позицію. Інший українець - Олександр Усик, який переміг британця Дерека Чісору, залишився на четвертому місці, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Заголом зміни торкнулися лише нижньої частини списку. Зокрема, редакція вирішила змінити 9-го номера. Чемпіон WBA Super/IBF у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), 29-річний британець Джош Тейлор вибив з ТОП-10 володаря титулів WBC/IBF у напівважкій вазі (до 79.4 кг), росіянина Артура Бетербієва.

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ТОП-10 кращих боксерів світу Pound-for-pound:

Сауль Альварес, Мексика

Наоя Іноуе, Японія

Теренс Кроуфорд, США

Олександр Усик, Україна

Еррол Спенс-молодший, США

Теофімо Лопес, США

Василь Ломаченко, Україна

Хуан Франсиско Естрада, Мексика

Джош Тейлор, Велика Британія

Геннадій Головкін, Казахстан.

Фото: Klitschko-brothers.com.

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