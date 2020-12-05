«Львів» та «Інгулець» зіграли внічию стартовий матч 12 туру УПЛ

1:1 - з таким рахунком завершився у суботу стартовий поєдинок 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги між "Львовом" та "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області.

М'ячі на "Арені Львів" забили: Рафаель Сабіно (45+2 хвилина) - у господарів; Младен Бартулович (41, з пенальті) - у гостей, передає Укрінформ.

На 79-й хвилині у складі львів'ян вилучений з поля Максим Гресьо, а на 88-й - Шина.

Першого ігрового дня також зустрінуться донецький "Шахтар" і закарпатський "Минай" (початок о 17.00; транслюватиме телеканал "Футбол 2"), "Маріуполь" і київське "Динамо" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 6 грудня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" з львівським "Рухом" (14.00; "Футбол 1"), луганської "Зорі" з "Дніпром-1" (17.00; "Уніан-ТБ"), чернігівської "Десни" з полтавською "Ворсклою" (17.00; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з "Олександрією" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Динамо" - 26 очок (після 11-ти ігор), "Шахтар" - 23 (11), "Ворскла" - 19 (11), "Десна" - 17 (11), "Колос" - 16 (11), "Маріуполь" - 16 (11), "Олександрія" - 15 (11), "Зоря" - 14 (10), "Олімпік" - 13 (10), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 9 (10), "Дніпро-1" - 8 (11), "Львів" - 8 (11), "Рух" - 6 (11).

Фото: football24.