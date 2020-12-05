Перша ліга. «Альянс» обіграв «Кристал» перед зимовою перервою

У себботу, 5 грудня, відбувся перенесений матч 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги.

"Альянс" із селища Липова Долина на Сумщині з рахунком 1:0 переміг херсонський "Кристал", передає Укрінформ.

М'яч на стадіоні "Ювілейний" в Сумах на 76-й хвилині забив Руслан Пісний.

"Альянс" з 23-ма очками перемістився з 9-го на 8-е місце у турнірній таблиці першості.

Після цього матчу Перша ліга пішла на зимову перерву. 17-й тур чемпіонату запланований на 19 березня 2021 року.

Становище лідерів: "Агробізнес" - 31 очко (після 15 ігор), "Верес" - 30 (14), "Чорноморець" - 28 (14), "Гірник-Спорт" - 26 (15), "Металіст 1925" - 25 (15), "Миколаїв" - 25 (15).

Фото: ua-football.com.