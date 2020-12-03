Шукали свої шанси, хотіли виграти і виграли – Скрипник

Головний тренер «Зорі» вважає, що його команда нарешті грає у той футбол, який він хотів.

Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник прокоментував перемогу над «Лестером» (1:0) в 5-му турі Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.

«Не кожен день ми перемагаємо команди АПЛ. Звичайно, приємно, хлопці - молодці. Трохи засмутило, що «Брага» виграла.

Сьогодні було видно бажання, гравці не боялися, грали в те, про що домовлялися. Це хороший суперник з якісними футболістами, але ми шукали і дочекалися свого шанс, не пропустили. Більше позитиву, ніж негативу.

Сьогодні була вдала заміна. Ми не хотіли стояти тільки в захисті, шукали свої шанси, хотіли виграти, чого і добилися. З урахуванням того, що це домашня перемога проти такого суперника, то можна сказати, що це та гра, яку ми так хотіли.

Ми раді, але так сталося, що виграли останні 2 гри. Залишається одна, яка ніякої ролі окрім престижу не грає. Ми не щороку граємо в єврокубках, потрібно насолоджуватися цими іграми. Європа - це той ринок, де футболісти хочуть себе показати, що ми зараз і робимо.

Ми хочемо розвиватися, ми це намагаємося робити, аналізуємо, показуємо, тренуємо. Це приносить плоди, які ми зараз пожинаємо. Зараз ми маємо те, що маємо, але краще б ми зараз починали цей турнір», - сказав Скрипник.

Як повідомляв Укрінформ, «Зоря» обіграла «Лестер» (1:0) в матчі 5-го туру групового турніру Ліги Європи.