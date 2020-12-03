Сьогодні «Зоря» приймає «Лестер» в Запоріжжі
Укрінформ
Футболісти луганської «Зорі» в четвер, 3 грудня, зіграють матч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому команда Віктора Скрипника зійдеться з англійським «Лестером».
Поєдинок «Зоря» - «Лестер» на «Славутич-Арені» в Запоріжжі, який почнеться о 19.55, покаже телеканал «Футбол 1», передає Укрінформ.
Матч обслуговуватиме суддівська бригада з Норвегії, яку очолює 32-річний Еспен Ескос.
В іншому поєдинку групи G Ліги Європи грецький АЕК зустрінеться з португальською «Брагою».
Турнірне становище: «Лестер» - 10 очок, «Брага» - 7, АЕК - 3, «Зоря» - 3.
Нагадаємо, у першому турі розіграшу «Зоря» на виїзді програла «Лестеру» з рахунком 0:3.
Фото: ФК «Зоря».