Сьогодні «Зоря» приймає «Лестер» в Запоріжжі

Футболісти луганської «Зорі» в четвер, 3 грудня, зіграють матч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому команда Віктора Скрипника зійдеться з англійським «Лестером».

Поєдинок «Зоря» - «Лестер» на «Славутич-Арені» в Запоріжжі, який почнеться о 19.55, покаже телеканал «Футбол 1», передає Укрінформ. Матч обслуговуватиме суддівська бригада з Норвегії, яку очолює 32-річний Еспен Ескос. В іншому поєдинку групи G Ліги Європи грецький АЕК зустрінеться з португальською «Брагою». Турнірне становище: «Лестер» - 10 очок, «Брага» - 7, АЕК - 3, «Зоря» - 3. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч «Зоря» - «Лестер» в Лізі Європи УЄФА Нагадаємо, у першому турі розіграшу «Зоря» на виїзді програла «Лестеру» з рахунком 0:3. Фото: ФК «Зоря».