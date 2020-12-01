Букмекери дали прогноз на матч «Зоря» - «Лестер» в Лізі Європи УЄФА

Букмекери дали прогноз на матч «Зоря» - «Лестер» в Лізі Європи УЄФА

Укрінформ
У груповому турнірі Ліги Європи УЄФА цього тижня пройдуть поєдинки п'ятого туру.

Футболісти луганської «Зорі» (квартет G) в четвер, 3 грудня, на «Славутич-Арені» в Запоріжжі прийматимуть англійський «Лестер», передає Укрінформ.

Букмекери вважають фаворитом матчу британський клуб.

Авторитетна букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх «Зорі» коефіцієнтом 4,75, нічию - 3,70, перемогу «Лестера» - 1,73.

Зустріч «Зоря» - «Лестер» розпочнеться о 19.55.

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В іншому поєдинку групи G Ліги Європи грецький АЕК зустрінеться з португальською «Брагою».

Турнірне становище: «Лестер» - 10 очок, «Брага» - 7, АЕК - 3, «Зоря» - 3.

Нагадаємо, в першому турі розіграшу «Зоря» на виїзді програла «Лестеру» - 0:3.

Фото: UA-Футбол.

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