«Минай» програв «Зорі» в 11 турі футбольної Прем'єр-ліги України
"Минай" програв "Зорі" на стадіоні "Авангард" в Ужгороді з рахунком 0:3, передає Укрінформ.
Успіх команді Віктора Скрипника принесли голи Владислава Кочергіна, який відзначився на 53-й хвилині, Дмитра Іванісені (58) та Олександра Гладкого (61).
У неділю, 29 листопада, також зіграють ковалівський "Колос" і чернігівська "Десна", "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області і донецький "Олімпік".
Результати інших матчів 11-го туру:
"Львів" - "Маріуполь" - 1:3
голи: Енес Махмутович (76) - Данило Сікан (13), Дмитро Мишньов (34), Олег Очеретко (60);
"Олександрія" - "Рух" (Львів) - 0:0;
"Динамо" (Київ) - "Ворскла" (Полтава) - 2:0
голи: Віктор Циганков (14), Беньямін Вербич (37);
"Дніпро-1" - "Шахтар" (Донецьк) - 0:1
гол: Тете (88).
Турнірне становище: "Динамо" - 26 очок (після 11-ти ігор), "Шахтар" - 23 (11), "Ворскла" - 19 (11), "Десна" - 16 (10), "Маріуполь" - 16 (11), "Олександрія" - 15 (11), "Колос" - 15 (10), "Зоря" - 14 (10), "Олімпік" - 13 (9), "Минай" - 9 (10), "Дніпро 1" - 8 (11), "Інгулець" - 7 (10), "Львів" - 7 (10), "Рух" - 6 (11).
Фото пресслужби ФК «Минай».