Визначилися дати, місця проведення та час ігор 1/8 фіналу Кубка України

Наступного місяця пройдуть футбольні поєдинки четвертого раунду (1/8 фіналу) Кубку України сезону-2020/2021.

Як передає пресслужба УАФ, визначилися дати, місце проведення та час матчів, передає Укрінформ

Кубок України-2020/2021. 1/8 фіналу:

02.12.2020

"Верес" (Рівне) - "Маріуполь" Млинів. Стадіон "Колос". 13.00.

"Нива" (Вінниця) - "Колос" (Ковалівка). Вінниця. Центральний міський стадіон. 13.00.

"ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Дніпро-1" (Дніпро). Дніпро. Стадіон "Метеор". 13.00.

"Агробізнес" (Волочиськ) - "Ворскла" (Полтава). Полтава. Стадіон імені Олексія Бутовського. 14.00.

"Олександрія" - "Минай". Олександрія. Стадіон "Ніка". 16.30.

16.12.2020

"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ). Місце проведення та час узгоджуються.

Поєдинки 1/4 фіналу Кубку України-2020/2021 відбудуться 3 березня 2021 року. На цьому етапі розпочнуть виступи чинний володар Кубка київське "Динамо" та чемпіон України донецький "Шахтар".

Фінал турніру має пройти у Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.

Фото: uaf.ua.