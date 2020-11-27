Тайсон повернувся до загальної групи "Шахтаря"

27 листопада донецький футбольний клуб "Шахтар" провів тренування, яке мало відновлювальний характер після виїзного матчу Ліги чемпіонів з менхенгладбахською "Боруссією".

До загальної групи команди повернувся бразилець Тайсон. Був відсутній на тренуванні Владислав Вакула, який виступав за молодіжний склад, повідомляє пресслужба "Шахтаря".

Тайсон через травму пропустив матчі "Шахтаря" проти "Олександрії" (1:1) у чемпіонаті України та "Боруссії" (0:4).

У суботу, 28 листопада, команда Луїша Каштру зіграє на виїзді з "Дніпром-1". Матч розпочнеться о 19.30 на "Дніпро-Арені".

"Шахтар" йде у чемпіонаті другим, відстаючи на 3 очки від київського "Динамо".

Фото: shakhtar.info.